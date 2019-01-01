Мы закажем выписки из Росреестра, проверим собственников, наличие запретов или обременения,
дополним комментариями юристов и вышлем вам полный отчёт.
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Квартира может быть заложена в банк под ипотеку такие квартиры продавать нельзя, а в других могут быть жильцы, которых нельзя выписать.
При наличии ареста зарегистрировать квартиру в Росреестре не получится, кроме этого ее могут забрать в счет погашения долга прежнего владельца.
Когда текущий собственник владеет квартирой меньше 3-х лет необходимо перепроверить документы по которым квартира перешла к текущему владельцу.
Если недвижимостью владеют несколько собственников это услажняет процесс сделки и оформления, появляется необходимость в дополнительных проверках.
Актуальная кадстровая стоимость, площадь, этаж
Настоящие владельцы и история владением квартиры
Действительность паспорта, судебные и налоговые задолженности, проверка по базам
Ипотека, обременения банков, рента, запреты на рег. действия
Проанализируем похожие объекты, расчитаем налог
Сведения о доме и управлеющей компании
Отчёт включает данные из Росреестра, общедоступных государственных и коммерческих источников. Плюс к каждому отчёту мы прикладываем комментарии юриста, плюсы и минусы конкретного объекта, на что обратить внимание при покупке.
В отчёте будет следующая информация:
Мы твердо уверены, что проверка квартиры перед покупкой никогда не бывает лишней, к тому же разные источники могут предоставлять неполную информацию или проверять юридическую чистоту лишь по базовым критериям, поэтому мы всегда рекомендуем собрать максимально полную информацию об объекте.
Чтобы проанализировать объект недвижимости мы запрашиваем выписки из Росреестра, но отчёт сам по себе выпиской не является, поэтому рекомендуем непосредственно перед самой сделкой еще раз заказать выписки ЕГРН самостоятельно, чтобы убедиться что в данных ничего не изменилось.
Основная часть времени уходит на изготовление выписок из ЕГРН, далее мы изучаем объект, собственников, арест или обременения, если объект юридически чистый то на весь анализ уходит 1-2 дня. Если объект вызывает подозрения то мы можем увеличить время обработки еще на 1 день.
Да, если вам известны ФИО, дата рождения, паспортные данные и регион собственника вы может узнать о долгах, банкротстве, разыске, действительности паспорта и другие данные.
Каждый объект имеет свои положительные так и отрицательные стороны, например, по нашим данным 7% объектов продается с каким либо ограничением, мы очень внимательно анализируем каждый объект и даем рекомендации на что обратить внимание и какие именно документы стоит проверить в первую очередь. Наш отчет может сильно помочь вам заключить безопасную сделку.