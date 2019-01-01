Проверка квартиры перед покупкой

Каждый объект имеет свои положительные так и отрицательные стороны, например, по нашим данным 7% объектов продается с каким либо ограничением, мы очень внимательно анализируем каждый объект и даем рекомендации на что обратить внимание и какие именно документы стоит проверить в первую очередь. Наш отчет может сильно помочь вам заключить безопасную сделку.